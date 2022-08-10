"Звезды советского экрана": легендарные актеры "Таганки" в кино

Актер театра – желанный гость на киноэкране. С этой фразы в июле 1974 года журнал "Советский экран" начал настоящее исследование: почему воспитанники театра на Таганке так легко и мощно вошли в кинематограф? Алла Демидова, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Борис Хмельницкий, Леонид Филатов, Готлиб Ронинсон – все они были ведущими актерами "Таганки".

Как Владимир Высоцкий убегал наутек от Аллы Демидовой? Над каким недостатком Бориса Хмельницкого постоянно шутили коллеги? Зачем Валерий Золотухин выпил болотную жижу на съемках "Бумбараша"? Как Золотухин и Высоцкий сыграли за один вечер сразу в двух спектаклях и почему из-за этого разразился скандал? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".