"Вот это любовь": Борис Хмельницкий и Марианна Вертинская

Когда Боре Хмельницкому было всего пять лет, его отец, вернувшийся с фронта, привез домой в город Спасск трофей – патефон, обшитый кожей и пачку пластинок с песнями Александра Вертинского. Мальчик заслушивался мягким тембром певца, а вскоре в дальневосточный городок с гастролями приехал и сам исполнитель. Боря оказался на его концерте. Он даже представить не мог, что пройдет время, и судьба свяжет их судьбы.

Наступил 61-й год. Борис Хмельницкий поступил во ВГИК. Не успел он войти в учебный корпус, как увидел девушку с игривой челкой и оленьими глазами. Парень влюбился с первого взгляда. "Это же дочь самого Вертинского – Марианна!" – быстро доложили ему. Марианна тоже заметила Бориса. Но не больше. Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Вот это любовь".