"Ночная смена": обнаженные фото певицы Бритни Спирс и самый тонкий iPhone

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Иван Базанов и Иван Рымарев обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Телеведущие обсудили обнаженные фото певицы Бритни Спирс, самый тонкий iPhone в истории компании и слив шестого сезона сериала "Рики и Морти". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.