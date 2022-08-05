Ургант ответил предложившим уволить его с Первого канала депутатам Госдумы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущий Иван Ургант ответил депутатам Госдумы, которые предложили уволить его с Первого канала, если он не поддержит действия Вооруженных сил России на Украине. Соответствующую запись он опубликовал в своем телеграм-канале.

Ургант отметил, что ознакомился с видеоматериалами первого заседания "Группы расследования антироссийской деятельности". Он назвал появление такой группы необходимым, а ее заявления точными и современными.

Вместе с тем Ургант внес несколько предложений. Например, он предложил привлекать к ответственности близких родственников деятелей культуры.

"Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи "русского маккартизма" предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома "Back in USSR". Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии "Справедливая Россия – За Правду", кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде", – написал Ургант.

Телеведущий отметил, что аббревиатура ГРАД не отображает "гигантский объем работы", который проделывает группа. В связи с этим он предложил новое название – "Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества". В заключение же Ургант сказал, что в качестве гимна группы можно использовать песню Ярослава Евдокимова "Фантазер".

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме прошло первое заседание "Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры". Во время заседания депутаты рассказали, что написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и попросили его убедить Урганта публично поддержать спецоперацию. В противном же случае они предложили уволить телеведущего.

До этого депутат Госдумы Иван Сухарев попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить уплату налогов с полученных доходов телеведущими Максимом Галкиным и Иваном Ургантом, а также актрисой Чулпан Хаматовой. По словам парламентария, информация о продаже своего имущества вышеперечисленными артистами все чаще появляется в СМИ.

