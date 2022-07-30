Американцев предупредили о нехватке конфет и шоколада осенью – СМИ

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Американский производитель шоколадных батончиков The Hershey Company заявил, что США осенью могут столкнуться с нехваткой шоколада и конфет на фоне кризиса цепочек поставок. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По словам гендиректора The Hershey Company Мишель Бак, в этом году компания не сможет удовлетворить спрос на праздник Хэллоуин.

В свою очередь, компания Klondike, принадлежащая Unilever, объявила о прекращении производства конфет Choco Taco.

Как отмечает телеканал, в связи с подорожанием других товаров американцы склонны сокращать покупки кондитерских изделий.

Ранее председатель правления Ассоциации производителей бумаги Юрген Шаллер заявил, что Германия может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за нехватки газа. По его словам, на производство бумажной продукции необходимо много энергии, так как бумагу нужно тщательно высушить. А сокращение поставок газа из России может отразиться на производстве бумажной продукции.

Кроме того, в газете "Комерсант" сообщили, что дефицит углекислого газа может привести к резкому сокращению ассортимента газированных напитков в России. По информации издания, проблемы начались еще в мае и связаны с сокращением поставок удобрений на внешние рынки. Отмечается, что производители столкнулись с его нехваткой из-за масштабной трансформации российского рынка газированных напитков в связи с сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo.

До этого сообщалось, что россиянам могут разрешить продавать в магазинах овощи, выращенные на своих участках. Таким образом правительство планирует дополнительно насытить рынок овощами и стабилизировать цены на них. В материале говорится, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос о том, как гражданам оформить необходимые для этого документы.

