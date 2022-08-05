"Ночная смена": сериал "Песочный человек" и напитки в обуви для бега

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Телеведущие обсудили выход нового сериала "Песочный человек". А также рассказали, какие напитки можно поместить в беговую обувь. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.