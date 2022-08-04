"Ночная смена": новые кадры сериала "Властелин колец"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Стас Кулик и Иван Базанов обсудят новые кадры сериала "Властелин колец". А также проведут дегустационный баттл кока-колы в прямом эфире. А еще в новом выпуске ведущие расскажут, кто станет новым Доктором в одноименном сериале. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.