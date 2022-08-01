Объединенная сеть кинотеатров отменила показ зарубежных фильмов по акции "кинопродукт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" отменила показ зарубежных фильмов вместе с российскими кинокартинами в рамках акции "кинопродукт". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора сети кинотеатров Алексея Васясина.

"Совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым", – объяснил он.

Васясин добавил, что все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю полностью отсутствует.

Акцию планировалось провести для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми столкнулся российский кинопрокат. Теперь компания ждет от министерства культуры предложений по созданию рабочей группы, которая занялась бы вопросами поддержки отрасли кинопоказа.

Ранее стало известно, что объединенная киносеть начнет показывать зарубежные видеоматериалы вместе с российскими фильмами.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. При этом западным правообладателям будет предложено завести в РФ счета для последующего получения процента с показа.

Как указывал парламентарий, возобновление в кинотеатрах показа отечественных фильмов – недостаточная мера для привлечения зрителей и поддержания кинопроката в РФ. По его мнению, параллельный импорт зарубежных кинокартин – это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и российского кинопроката. Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, можно будет отказаться и от этой меры, добавил он.