Механизм параллельного импорта не подходит сфере кино – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Механизм параллельного импорта не подходит сфере кино. Сейчас российская индустрия ищет другие возможности вернуть в прокат западные фильмы. Об этом Москве 24 рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо в Минкульт, в котором предложил разрешить показ в отечественных кинотеатрах зарубежных картин без согласования с их правообладателями. При этом последним будет предложено завести в РФ счета для получения процента с показа.
По словам Поникаровского, подобная мера уже обсуждалась.
"23 июня представители киноиндустрии встречались с Госдумой по проблемам нашей отрасли, в том числе поднимался вопрос параллельного импорта западных фильмов. Все называют это так, хотя на самом деле к нему это отношения никакого не имеет. Закон об авторском праве не даст возможность использовать картины без разрешения правообладателя", – объяснил эксперт.
Подобная схема применяется в отношении музыки, которая проигрывается на радио, в ресторанах и других общественных местах, продолжает Поникаровский.
"Есть организации ключевого распределения прав, такие как Российское авторское общество или Всемирная организация интеллектуальной собственности. Они собирают деньги с заинтересованных лиц и передают автору. Что-то подобное предлагается сделать и в отношении западного контента. Нужна организация, которая займется этим", – добавил Поникаровский.
При этом говорить о сроках реализации законопроекта пока рано, указал эксперт.
"Это сложный механизм, включающий множество правительственных и межведомственных согласований и процедур", – заключил Поникаровский.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что для возвращения голливудских картин в РФ нужно изменить законодательство, а также создать нового независимого дистрибьютора.
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