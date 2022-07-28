Механизм параллельного импорта не подходит сфере кино – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Механизм параллельного импорта не подходит сфере кино. Сейчас российская индустрия ищет другие возможности вернуть в прокат западные фильмы. Об этом Москве 24 рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо в Минкульт, в котором предложил разрешить показ в отечественных кинотеатрах зарубежных картин без согласования с их правообладателями. При этом последним будет предложено завести в РФ счета для получения процента с показа.

По словам Поникаровского, подобная мера уже обсуждалась.

"23 июня представители киноиндустрии встречались с Госдумой по проблемам нашей отрасли, в том числе поднимался вопрос параллельного импорта западных фильмов. Все называют это так, хотя на самом деле к нему это отношения никакого не имеет. Закон об авторском праве не даст возможность использовать картины без разрешения правообладателя", – объяснил эксперт.





Павел Поникаровский член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Но есть вариант законопроекта, который подразумевает коллективное управление правами. Это схема владения правами без согласия правообладателя, но с отчислением ему необходимых вознаграждений.

Подобная схема применяется в отношении музыки, которая проигрывается на радио, в ресторанах и других общественных местах, продолжает Поникаровский.

"Есть организации ключевого распределения прав, такие как Российское авторское общество или Всемирная организация интеллектуальной собственности. Они собирают деньги с заинтересованных лиц и передают автору. Что-то подобное предлагается сделать и в отношении западного контента. Нужна организация, которая займется этим", – добавил Поникаровский.

При этом говорить о сроках реализации законопроекта пока рано, указал эксперт.

"Это сложный механизм, включающий множество правительственных и межведомственных согласований и процедур", – заключил Поникаровский.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что для возвращения голливудских картин в РФ нужно изменить законодательство, а также создать нового независимого дистрибьютора.

