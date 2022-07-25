Голливудские фильмы могут вернуться в российские кинотеатры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Голливудские фильмы могут начать вновь показывать в российских кинотеатрах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров.
Председатель Ассоциации Алексей Воронков рассказал, что для возвращения фильмов необходимо изменить российское законодательство и создать нового независимого дистрибутора.
"Любой посредник может зайти на территорию Российской Федерации, прийти в министерство культуры, дать им качественную копию фильма, получить прокатное удостоверение. В этом варианте у Минкульта так же останутся права цензуры, как они были там последние несколько лет, тогда студиям будет интересно договариваться либо с российскими дистрибуторами, либо с тем же Фондом кино, но искать возможности, чтобы их посредники смогли легально продолжать прокатывать фильмы", – сказал Воронков.
Голливудские фильмы могут вернуться в Россию и через параллельный импорт. Советник юридической фирмы "Косенков и Суворов" Елена Изотова отметила, что для показа зарубежных картин нужно лишь отменить ответственность за пиратство, тогда студии не смогут повлиять на прокат.
"Сейчас система построена так, что судиться им придется в России, поскольку ответчик находится здесь. Если они даже по каким-то причинам, используя законодательства других стран, инициируют разбирательство в других странах, его решения не будут приведены в исполнение на территории Российской Федерации, поскольку у нас это не будет считаться запретным", – пояснила Изотова.
Однако такой подход может испортить отношения с кинокомпаниями.
Ранее сообщалось, что более 100 кинозалов планируется модернизировать в 49 субъектах России. Фондом кино утвержден по согласованию с Минкультуры РФ рейтинг 103 кинозалов из 49 субъектов РФ, которые в числе первых могут претендовать на переоборудование кинозалов в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек.
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