Эксперты спрогнозировали рост потребительского спроса в России

С начала 2022 года россияне стали покупать меньше легковых автомобилей и бытовой техники. Сократилось количество посетителей в торговых центрах, кинотеатрах, кафе и ресторанах. Причем в некоторых сферах показатели потребительского спроса даже ниже, чем в коронавирусные годы. Рассказываем, вернется ли покупательская способность населения к прежним показателям.
Бьем антирекорды
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2022 года снизились на 82% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных автомобилей составило 27 761. Лидерами стали машины марок "АвтоВАЗ" (Lada), KIA и коммерческие автомобили ГАЗ.
В отчете АЕБ также сказано, что в первом полугодии 2022-го продажи авто упали почти на 57%. При этом антирекорд был установлен в мае. В последнем месяце весны доля покупателей новых автомобилей сократилась на 83,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда работа автосалонов еще была ограничена коронавирусными мерами.
Россияне не стремятся покупать и бытовую технику. В первой половине июня московские торговые центры продали на 48% меньше товаров, включая электронику, чем годом ранее, рассказали в консалтинговой компании Focus Technologies.
Антирекорды по количеству потребителей зафиксированы и в сфере развлечений. Например, число посетителей российских кинотеатров за прокатную неделю с 30 июня по 6 июля составило всего 800 тысяч человек. Такие данные приводила Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Если не учитывать 2020 год, когда кинозалы были закрыты из-за пандемии COVID-19, это минимальный показатель с 2015 года.
По данным последних соцопросов, 49% россиян стали меньше посещать рестораны и кафе. В среднем жители страны ходят в заведения общепита шесть раз в месяц, в которых тратят чуть больше тысячи рублей.
"Достигли дна и оттолкнулись"
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Москвой 24 считает, что в сфере продаж машин ситуация может нормализоваться уже к концу года.
"Есть надежда, что в мае мы достигли дна и от него оттолкнулись. С каждым месяцем ситуация на рынке чуть улучшается. Есть подвижки", – пояснил он.
Кроме того, вселяет уверенность и государственная поддержка отрасли, продолжает эксперт. "Власти разработали меры, чтобы обеспечивать достаточный выпуск автомобилей и чтобы поддержать спрос. Конечно, это будет подспорьем для рынка", – отметил Моржаретто.
При этом ситуация в отрасли все равно остается тяжелой. "По итогам года рынок упадет примерно на 50%. Мы действительно лишимся популярных моделей и марок", – добавил эксперт.
Период затишья?
Потребительский интерес снизился не во всех сферах, а где-то он даже вырос, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
"Это касается не только товаров, но и услуг, в том числе образовательных. Например, в этом году спрос на образование намного выше, чем в прошлом. Количество людей, которые готовы платить за хорошие вузы, курсы и школы, выросло", – рассказал эксперт.
К тому же в экономике постоянно бывают "всплески" потребительской активности, которые сменяются периодами затишья. Сейчас как раз такой период тишины, продолжил экономист.
Кроме того, по словам Зубца, изменились пищевые пристрастия населения.
"Люди не готовы покупать некоторые товары, которые подорожали почти в два раза. Дело даже не в экономии, а здравом смысле", – объяснил эксперт.
При этом, экономист уверен, скоро все вернется на круги своя. По его мнению, ситуация стабилизируется к концу 2022 года. "Да, серьезного платежеспособного роста в этом году мы не увидим, но по крайней мере он перестанет падать", – отметил он.
При этом общество станет более разумным в потреблении, считает экономист.
В свою очередь, председатель комитета по франчайзингу Московского городского отделения "Опоры России" Василь Газизулин считает, что сложную экономическую ситуацию можно не только пережить, но и адаптироваться к ней.
"Люди, которые родились в Советском Союзе, прекрасно понимают, что нам сейчас грех жаловаться. Сегодня мы имеем все возможности, массу товаров, а все трудности временные и вполне преодолимы", – поделился он в разговоре с Москвой 24.
Пришло время мини- и микробизнесов, самозанятых людей и региональных компаний, уверен эксперт. Они меньше всего зависят от глобальных экономических потрясений. По мнению Газизулина, маленькие компании и магазины сейчас могут найти точки для развития в тех местах, где закрылся крупный бизнес.