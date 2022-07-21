Эксперты спрогнозировали рост потребительского спроса в России

С начала 2022 года россияне стали покупать меньше легковых автомобилей и бытовой техники. Сократилось количество посетителей в торговых центрах, кинотеатрах, кафе и ресторанах. Причем в некоторых сферах показатели потребительского спроса даже ниже, чем в коронавирусные годы. Рассказываем, вернется ли покупательская способность населения к прежним показателям.



Бьем антирекорды

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2022 года снизились на 82% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных автомобилей составило 27 761. Лидерами стали машины марок "АвтоВАЗ" (Lada), KIA и коммерческие автомобили ГАЗ.

В отчете АЕБ также сказано, что в первом полугодии 2022-го продажи авто упали почти на 57%. При этом антирекорд был установлен в мае. В последнем месяце весны доля покупателей новых автомобилей сократилась на 83,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда работа автосалонов еще была ограничена коронавирусными мерами.

Россияне не стремятся покупать и бытовую технику. В первой половине июня московские торговые центры продали на 48% меньше товаров, включая электронику, чем годом ранее, рассказали в консалтинговой компании Focus Technologies.

Антирекорды по количеству потребителей зафиксированы и в сфере развлечений. Например, число посетителей российских кинотеатров за прокатную неделю с 30 июня по 6 июля составило всего 800 тысяч человек. Такие данные приводила Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Если не учитывать 2020 год, когда кинозалы были закрыты из-за пандемии COVID-19, это минимальный показатель с 2015 года.

По данным последних соцопросов, 49% россиян стали меньше посещать рестораны и кафе. В среднем жители страны ходят в заведения общепита шесть раз в месяц, в которых тратят чуть больше тысячи рублей.

"Достигли дна и оттолкнулись"

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Москвой 24 считает, что в сфере продаж машин ситуация может нормализоваться уже к концу года.

"Есть надежда, что в мае мы достигли дна и от него оттолкнулись. С каждым месяцем ситуация на рынке чуть улучшается. Есть подвижки", – пояснил он.





Игорь Моржаретто автоэксперт Заработал "АвтоВАЗ", пусть и не в полную силу. Работает ГАЗ, "КамАЗ", калининградский "Автотор" собирает корейские автомобили и сейчас собирается выпустить новую модель KIA. Плюс сейчас к нам приходит большое количество китайских компаний и новых стран, например Иран.

Кроме того, вселяет уверенность и государственная поддержка отрасли, продолжает эксперт. "Власти разработали меры, чтобы обеспечивать достаточный выпуск автомобилей и чтобы поддержать спрос. Конечно, это будет подспорьем для рынка", – отметил Моржаретто.

При этом ситуация в отрасли все равно остается тяжелой. "По итогам года рынок упадет примерно на 50%. Мы действительно лишимся популярных моделей и марок", – добавил эксперт.

Период затишья?

Потребительский интерес снизился не во всех сферах, а где-то он даже вырос, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Это касается не только товаров, но и услуг, в том числе образовательных. Например, в этом году спрос на образование намного выше, чем в прошлом. Количество людей, которые готовы платить за хорошие вузы, курсы и школы, выросло", – рассказал эксперт.

К тому же в экономике постоянно бывают "всплески" потребительской активности, которые сменяются периодами затишья. Сейчас как раз такой период тишины, продолжил экономист.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Осенью 2021 и в начале 2022 года народ бросился закупаться. Причем не только продуктами, но и бытовой техникой. Возникло перенасыщение. К новому году ожидается новая волна спроса.

Кроме того, по словам Зубца, изменились пищевые пристрастия населения.

"Люди не готовы покупать некоторые товары, которые подорожали почти в два раза. Дело даже не в экономии, а здравом смысле", – объяснил эксперт.

При этом, экономист уверен, скоро все вернется на круги своя. По его мнению, ситуация стабилизируется к концу 2022 года. "Да, серьезного платежеспособного роста в этом году мы не увидим, но по крайней мере он перестанет падать", – отметил он.

При этом общество станет более разумным в потреблении, считает экономист.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ У нас стало гораздо меньше рекламы. Стандарты продвижения поменялись в связи с уходом западных брендов. Сейчас людям не подают идею, что нужно покупать третье, пятое, десятое, чтобы нормально жить.

В свою очередь, председатель комитета по франчайзингу Московского городского отделения "Опоры России" Василь Газизулин считает, что сложную экономическую ситуацию можно не только пережить, но и адаптироваться к ней.

"Люди, которые родились в Советском Союзе, прекрасно понимают, что нам сейчас грех жаловаться. Сегодня мы имеем все возможности, массу товаров, а все трудности временные и вполне преодолимы", – поделился он в разговоре с Москвой 24.

Пришло время мини- и микробизнесов, самозанятых людей и региональных компаний, уверен эксперт. Они меньше всего зависят от глобальных экономических потрясений. По мнению Газизулина, маленькие компании и магазины сейчас могут найти точки для развития в тех местах, где закрылся крупный бизнес.

