В "Ленфильме" признали невозможность импортозамещения в съемках кино

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"Ленфильм" не смог выполнить поручение президента и правительства о поэтапном импортозамещении продукции. В своем отчете киностудия написала, что такое российское оборудование отсутствует, сообщает РБК.

Кроме того, в "Ленфильме" подчеркнули, что студия предоставляет свои павильоны и оборудования, а потребители предъявляют к качеству этих объектов высокие требования. Гендиректор киностудии Федор Щербаков рассказал, что сейчас есть необходимый объем импортной техники.

Представители рынка подтвердили, что съемочный процесс на 100% построен на импортной технике и иностранном программном обеспечении. Кроме того, практически вся техника на сайте профильного магазина кинооборудования "Киносклад" – импортная.

Генеральный продюсер и основатель кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн" Сергей Мелькумов рассказал, что в последний раз видел советскую технику на съемочной площадке "году в 1989-м". В настоящее же время, отметил он, все для цифрового оформления и монтажа английское, японское или американское, а камеры в основном немецкие или ирландские.

"На постпродакшене наших картин этим летом звукорежиссеры уже жалуются, что есть проблемы с программным обеспечением. А софт – это самое главное. И факт таков, что российским компаниям перестали предоставлять к нему доступ. Единственный выход – искать обходные пути", – сказал Мелькумов.

В киностудии имени Горького столкнулись с отсутствием поставок ряда оборудования, поэтому сейчас компания ищет пути решения проблемы через параллельный импорт, новых поставщиков или импортозамещения.

Кинопродюсер Дмитрий Рудовский отметил, что занимающимся поставками кинооборудования компаниям придется выстраивать серые схемы поставок.

"Если что-то выйдет из строя, оперативно заменить или починить это уже не получится. А "складирование" запасов автоматически повысит ценник за аренду. Кроме того, мы никогда не знаем, что именно может сломаться", – поведал специалист.

Главный редактор отраслевого издания "Бюллетень кинопрокатчика" Александр Нечаев выразил мнение, что нехватка оборудования может затронуть крупноформатные кинопроекты.

Ранее сообщалось, что голливудские фильмы могут начать вновь показывать в российских кинотеатрах. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что для возвращения фильмов необходимо изменить российское законодательство и создать нового независимого дистрибутора. Голливудские фильмы могут вернуться в Россию и через параллельный импорт.

