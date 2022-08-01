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Общество

14:12

В России начнут показывать "кинопродукт"

обществокино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" начнет показывать зарубежные видеоматериалы вместе с российскими фильмами. Такие сеансы получили название "кинопродукт".

Как сообщают "Ведомости", услугу начали предоставлять с 1 августа.

Генеральный директор киносети Алексей Васянин заявил, что в состав первого кинопродукта входят мультфильмы "Миньоны: Грювитация" студии Universal Pictures (студия официально объявляла об уходе из РФ) и российский "Кощей. Начало" студии "Паровоз".

Стоимость кинопродукта будет зависеть от города и времени показа фильмов. Ожидается, что утренний сеанс в регионах обойдется примерно в 168 рублей, а вечерний в Москве – примерно в 670 рублей.

Васянин подчеркнул, что объединенная киносеть будет делиться доходами от продажи билетов на кинопродукт только с российскими прокатчиками и продюсерами.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее заявил, что необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. При этом западным правообладателям будет предложено завести в РФ счета для последующего получения процента с показа.

Зарубежные киностудии хотят вернуться в российский прокат по параллельному импорту

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