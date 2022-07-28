"Звезды советского экрана": польские красавицы в советском кино

Июль 1974 года. На обложке свежего выпуска журнала "Советский экран" – Барбара Брыльска. А внутри на развороте польская страничка – "У нас в гостях журнал Экран! И самые красивые пани в мире – Беата Тышкевич и Эва Шикульска".
"Так уж вышло, что мои киноработы в СССР видят куда чаще, чем в родной Польше", – признается в интервью Шикульска. И действительно, советские зрители обожали эту актрису с печальным взглядом огромных глаз.
Не меньше любили и аристократичную красавицу Беату Тышкевич.
"Идеал женщины", "Царица славянского искусства!" – соревновались журналисты, пытаясь найти по-настоящему достойные слова.
И уж, конечно, все мужчины были поголовно влюблены в загадочную и холодную Барбару Брыльска.
За что Андрон Кончаловский ударил Беату Тышкевич во время съемок "Дворянского гнезда"? Почему Барбара Брыльска отказывалась пробоваться на роль Нади Шевелевой в "Иронию судьбы или с легким паром"? Как актрисе удалось неплохо подзаработать в Советском Союзе? Кому из актрис перешла дорогу Барбара Брыльска? Кого мечтал снимать режиссер в роли Полины Гебель в фильме "Звезда пленительного счастья"? И в чем секрет красоты Эвы Шикульска?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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