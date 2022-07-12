Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12 июля, 19:02

Главная / Истории /

В Госдуме рассказали, будут ли кинотеатры работать только по выходным

"Проще вообще закрыться": будут ли кинотеатры работать только по выходным
обществокультуракино

К осени столичные кинотеатры могут начать работать для посетителей только по выходным. В некоторых регионах кинозалы уже практикуют такой режим работы, рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Разбираемся, может ли кино на большом экране стать менее доступным для зрителя.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тушите свет

Причина перехода на другой режим работы – сокращение иностранных фильмов в прокате, объяснил Люлин.

"Только отечественные фильмы не могут поддержать интерес людей так, чтобы кинозалы могли работать всю неделю", – считает эксперт, добавив, что лидеры рынка уже постепенно сокращают количество залов.

Ранее стало известно что сеть кинотеатров "Синема Парк/Формула Кино" закрыла два зала в столичных торговых центрах "Ладога" и "Глобал сити" из-за снижения выручки.

В свою очередь, по данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, с 30 июня по 3 июля сборы в российских кинотеатрах побили антирекорд с 151 миллионом рублей. Такие низкие показатели до этого фиксировались только в период локдауна осенью 2021 года (тогда сборы были 154,3 миллиона).

Прогноз неутешительный

Фото: depositphotos/scaliger

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что закрытие кинотеатров и сокращение графика работы действительно может произойти.

Прокат уменьшается, спрос падает. И очевидно, что индустрия будет сейчас терпеть убытки и может даже в каких-то случаях закрываться. Это совершенно очевидно и не требует доказательства. Благоприятных подвижек сейчас пока нету. Это тоже, в общем-то, очевидно.
Александр Шолохов
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

По его словам, такой негативный прогноз во многом связан с тем, что многие прокатчики транслировали исключительно голливудские новинки, игнорируя отечественное кино. Как только зарубежные фильмы ушли из проката, ситуацию стало сложно исправить.

"Не было никаких инициатив вроде "ребята, вот мы хорошо заработали на этом, давайте подумаем, как нам правильно вложить в нашу собственную индустрию". Таких разговоров не было", – рассказал депутат Москве 24.

Он подчеркнул, что сейчас не рассматриваются никакие меры, чтобы выплачивать средства на поддержку отрасли. "Это явно не бюджетообразующее направление. Это явно не критическая индустрия для страны, тем более в этой ситуации", – сказал зампред.

Но со временем ситуация нормализуется, надеется Шолохов. "Я с оптимизмом смотрю в обозримое будущее, но имею в виду, что это не произойдет в течение месяца-двух. Но в течение года-двух эта ситуация нормализуется, так же как и вся экономика. Ну и то, что касается культуры и кинематографа в частности, это будет тоже приходить в приемлемое русло", – заявил депутат.

По мнению собеседника, благоприятный прогноз также зависит от количества новых российских фильмов и взаимодействия кинематографистов и прокатчиков.

"На мой взгляд, это взаимодействие до сих пор в большей степени по вине прокатчиков вообще не существовало", – добавил он.

И что греха таить: зачастую они говорили "да зачем мне этот отечественный фильм, я блокбастер какой-нибудь возьму и на нем за три дня отобью все свои издержки, а ваше это отечественное кино – фи и еще раз фи". Это очень популярная до некоторых пор точка зрения. Да она и сейчас еще культивируется.
Александр Шолохов
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Как вариант депутат предлагает, чтобы прокатчики обращались к кинематографистам с просьбой снять фильм на определенную тему и гарантировали, что он выйдет на больших экранах. Это будет способствовать развитию индустрии.

"Пользы особой нет"

В свою очередь, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский заявил Москве 24, что переход на режим работы только по выходным не принесет кинотеатрам пользы.

Проще совсем закрыться, чем работать только по субботам и воскресеньям. Мы по своей сети считали и поняли, что ситуация лучше не становится. Не так много мы экономим. Поэтому было решено продолжать работать и в будни, чтобы не терять хоть какую-то выручку, которая приходит в эти дни. Но некоторые сети сейчас действительно практикуют такой режим.
Павел Поникаровский
член совета Ассоциации владельцев кинотеатров

Эксперт подтверждает, что основная причина такой тенденции – уход из проката иностранных фильмов.

"Из-за этого мы потеряли 70–75% выручки. А работать на 25%, в четыре раза сократив свои обороты, – это как-то не представляется возможным", – добавил он.

Поникаровский также добавил, что количество закрывшихся кинотеатров в этом году стремительно растет: по его словам, на 1 июня было известно, что закрылось 5% кинозалов, 1 июля цифра достигла уже 10%.

Читайте также

Мартовская Маргарита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать