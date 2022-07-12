В Госдуме рассказали, будут ли кинотеатры работать только по выходным

К осени столичные кинотеатры могут начать работать для посетителей только по выходным. В некоторых регионах кинозалы уже практикуют такой режим работы, рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Разбираемся, может ли кино на большом экране стать менее доступным для зрителя.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тушите свет

Причина перехода на другой режим работы – сокращение иностранных фильмов в прокате, объяснил Люлин.

"Только отечественные фильмы не могут поддержать интерес людей так, чтобы кинозалы могли работать всю неделю", – считает эксперт, добавив, что лидеры рынка уже постепенно сокращают количество залов.

Ранее стало известно что сеть кинотеатров "Синема Парк/Формула Кино" закрыла два зала в столичных торговых центрах "Ладога" и "Глобал сити" из-за снижения выручки.

В свою очередь, по данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, с 30 июня по 3 июля сборы в российских кинотеатрах побили антирекорд с 151 миллионом рублей. Такие низкие показатели до этого фиксировались только в период локдауна осенью 2021 года (тогда сборы были 154,3 миллиона).

Прогноз неутешительный

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что закрытие кинотеатров и сокращение графика работы действительно может произойти.





Александр Шолохов заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Прокат уменьшается, спрос падает. И очевидно, что индустрия будет сейчас терпеть убытки и может даже в каких-то случаях закрываться. Это совершенно очевидно и не требует доказательства. Благоприятных подвижек сейчас пока нету. Это тоже, в общем-то, очевидно.

По его словам, такой негативный прогноз во многом связан с тем, что многие прокатчики транслировали исключительно голливудские новинки, игнорируя отечественное кино. Как только зарубежные фильмы ушли из проката, ситуацию стало сложно исправить.

"Не было никаких инициатив вроде "ребята, вот мы хорошо заработали на этом, давайте подумаем, как нам правильно вложить в нашу собственную индустрию". Таких разговоров не было", – рассказал депутат Москве 24.

Он подчеркнул, что сейчас не рассматриваются никакие меры, чтобы выплачивать средства на поддержку отрасли. "Это явно не бюджетообразующее направление. Это явно не критическая индустрия для страны, тем более в этой ситуации", – сказал зампред.

Но со временем ситуация нормализуется, надеется Шолохов. "Я с оптимизмом смотрю в обозримое будущее, но имею в виду, что это не произойдет в течение месяца-двух. Но в течение года-двух эта ситуация нормализуется, так же как и вся экономика. Ну и то, что касается культуры и кинематографа в частности, это будет тоже приходить в приемлемое русло", – заявил депутат.

По мнению собеседника, благоприятный прогноз также зависит от количества новых российских фильмов и взаимодействия кинематографистов и прокатчиков.

"На мой взгляд, это взаимодействие до сих пор в большей степени по вине прокатчиков вообще не существовало", – добавил он.





Александр Шолохов заместитель председателя комитета Госдумы по культуре И что греха таить: зачастую они говорили "да зачем мне этот отечественный фильм, я блокбастер какой-нибудь возьму и на нем за три дня отобью все свои издержки, а ваше это отечественное кино – фи и еще раз фи". Это очень популярная до некоторых пор точка зрения. Да она и сейчас еще культивируется.

Как вариант депутат предлагает, чтобы прокатчики обращались к кинематографистам с просьбой снять фильм на определенную тему и гарантировали, что он выйдет на больших экранах. Это будет способствовать развитию индустрии.

"Пользы особой нет"

В свою очередь, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский заявил Москве 24, что переход на режим работы только по выходным не принесет кинотеатрам пользы.





Павел Поникаровский член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Проще совсем закрыться, чем работать только по субботам и воскресеньям. Мы по своей сети считали и поняли, что ситуация лучше не становится. Не так много мы экономим. Поэтому было решено продолжать работать и в будни, чтобы не терять хоть какую-то выручку, которая приходит в эти дни. Но некоторые сети сейчас действительно практикуют такой режим.

Эксперт подтверждает, что основная причина такой тенденции – уход из проката иностранных фильмов.

"Из-за этого мы потеряли 70–75% выручки. А работать на 25%, в четыре раза сократив свои обороты, – это как-то не представляется возможным", – добавил он.

Поникаровский также добавил, что количество закрывшихся кинотеатров в этом году стремительно растет: по его словам, на 1 июня было известно, что закрылось 5% кинозалов, 1 июля цифра достигла уже 10%.