Группа Little Big отменила тур по России

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Музыкальная группа Little Big отменила свой концертный тур по России в связи с "текущими обстоятельствами".

"К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура, заявленного в прошлом году, не представляется возможным", – написали музыканты в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Участники группы отметили, что очень ждут следующей встречи с российскими фанатами.

В июне стало известно, что группа Little Big покинула Россию и базируется в Лос-Анджелесе.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о недопустимости "охоты на ведьм" в отношении артистов и деятелей культуры из-за их отношения к спецоперации РФ на Украине. Так парламентарий отреагировала на предложения ввести законодательные ограничения для выступивших против спецоперации на Украине отечественных артистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

