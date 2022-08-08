"Звезды советского экрана": Иван Лапиков

Весна 1974 года. В свежем номере журнала "Советский экран" – большая статья об актере, которому недавно было присвоено звание "Народный артист РСФСР". Это яркий и самобытный Иван Лапиков. Его нельзя было назвать кинозвездой, подобная характеристика не подходила ему. Он был поистине народный артист.

Он поздно появился в кино – в 44 года – но снимался, не останавливаясь. Режиссеры словно хотели извиниться перед Лапиковым за то, что не видели его таланта так долго.

Сколько секунд длился кинодебют Ивана Лапикова? Почему Иннокентию Смоктуновскому пришлось лично хлопотать за товарища? Как Михаил Ульянов устроил Лапикову сотрясение мозга? И что Лапиков попросил у партийного руководства в награду за роль в фильме "Они сражались за Родину"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".