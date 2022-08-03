"Звезды советского экрана": Юрий Никулин, Михаил Пуговкин, Алексей Смирнов, Георгий Юматов

1985 год. 40 лет прошло со дня Великой победы. 9 мая в Москве по Красной площади парадом двинулась военная техника. Та, что когда-то участвовала в войне.

В этот день главный журнал страны о кино "Советский экран" посвятил номер юбилею Победы в Великой Отечественной Войне и рассказал о знаменитых актерах, прошедших фронтовыми дорогами. Почему Юрий Никулин воевал слепым? Как фронтовик Михаил Пуговкин перехитрил министерство образования? По какой причине у знаменитого комика Алексея Смирнова не сложилась личная жизнь?

В каком военном фильме снимался пятнадцатилетний Жора Юматов? И как сходство с актером Сергеем Столяровым привело его в кадр с Любовью Орловой? Об этом – в программе телеканала Москва 24.