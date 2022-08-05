"Вот это любовь": Людмила Гурченко и Сергей Сенин

1980 год. В Одессе снимается фильм "Любимая женщина механика Гаврилова" с Людмилой Гурченко в главной роли. Одесситы уговорили актрису устроить творческий вечер в местном доме культуры. Среди сотен зрителей был восторженный 19-летний Сергей Сенин. Тогда, среди множества глаз, Гурченко не заметила его горящий мальчишечий взгляд. Да и Сергей в тот момент даже представить не мог, что судьба сведет их еще раз.

1990 год. Вильнюс. На местной киностудии снимается фильм "Секс – сказка". В главной роли – Людмила Гурченко. Впервые войдя в павильон, она увидела Сергея Сенина. Из влюбленного в звезду мальчишки он превратился в серьезного мужчину, продюсера картины.

Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Вот это любовь".