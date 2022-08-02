"Вот это любовь": Юрий Никулин и Татьяна Покровская

Юрий Никулин и Татьяна Покровская познакомились в цирке. Студентка Тимирязевской академии Таня Покровская увлекалась верховой ездой. Среди ее подопечных был конь Лапоть. Нескладный, с длинным туловищем и короткими ногами. Забавное животное захотел использовать в своем номере знаменитый клоун Карандаш.

Таня приехала с Лаптем в цирк на Цветном бульваре и там попалась на глаза начинающему артисту Юрию Никулину. Сначала они встретились взглядами, затем разговорились. Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Вот это любовь".

