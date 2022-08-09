Фестиваль креативного образования пройдет в рамках "Тавриды.АРТ"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
С 15 по 19 августа в рамках "Тавриды.АРТ" пройдет фестиваль креативного образования. По словам организаторов, он станет крупнейшей в России площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для тысяч молодых людей разных профессий.
В образовательной программе "Тавриды.АРТ" будут участвовать известные ученые, художники, деятели культуры, представители сферы креативной индустрии и спортсмены. Например, президент РАН Александр Сергеев расскажет про новые открытия и разработки в России, стилист и телеведущий Владислав Лисовец познакомит с примерами удачных кейсов молодых российских дизайнеров, блогер Алена Жигалова раскроет секреты создания успешного инфопродукта.
О том, как сделать успешную артистическую карьеру, посетителям фестиваля расскажут Игорь Бутман, Владимир Машков и Сергей Шанович.
Участники фестиваля также смогут принять участие в конкурсе на получение грантов на сумму до 1,5 миллиона рублей для реализации своих проектов. Претенденты поборются за победу в нескольких номинациях: организация занятости молодежи, развитие малых территорий, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, экологическое просвещение, развитие молодежного туризма и других.
Кроме того, для участников проекта будет работать кастинг-платформа, которая позволит молодежи реализовать свой творческий потенциал в самых разных сферах деятельности. Для вокалистов пройдет отбор в шоу "Голос", а также в музыкальную академию Ларисы Долиной. Рок-исполнителям выпадет шанс попасть со своей песней в ротацию радио Maximum. Любители эффектных танцев смогут попытать счастье в отборе на бесплатное годовое обучение в студии Аллы Духовой.
Начинающие музыкальные продюсеры и менеджеры получат возможность пройти бесплатное обучение в бизнес-школе RMA, а лучшие графические дизайнеры смогут поучаствовать в кастинге на стажировку в "Ленте.ру". Кроме того, лучшие произведения писателей и поэтов смогут попасть в шорт-лист литературной премии "Гипертекст".
Для того чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля до 10 августа.
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