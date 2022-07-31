Участники "Тавриды" во главе с Юрием Башметом показали шоу на стройке

Фото: Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
В Крыму завершился очередной заезд нового образовательного сезона "Тавриды". Его итогом стало выступление оркестра из 119 музыкантов под руководством дирижера Юрия Башмета.
Арт-школа классической музыки собрала на площадке арт-кластера "Таврида" 293 участника из 48 регионов России, а также ДНР и ЛНР. В течение недели молодые музыканты совместно с опытными наставниками работали над постановкой "Зарождение" и 30 июля представили ее зрителям.
Выступление состоялось на территории строящегося Университета креативных индустрий в крымской бухте Капсель. Закат и стройка стали декорациями для шоу, техника – частью сценографии, а диджейские сеты и современная хореография позволили связать брутальное пространство с легкостью классического искусства.
В программу шоу "Зарождение" вошли шедевры русской классической музыки: адажио из "Лебединого озера" Чайковского, "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" Прокофьева, Концерт №1 Шостаковича и другие знаменитые композиции. Также было исполнено произведение одного из участников заезда – "Диптих" московского композитора Олега Давыдова.
Ранее звезду с именем композитора и продюсера Игоря Матвиенко в основании арт-объекта "Маяк" открыли на "Тавриде" в Крыму. Церемония прошла на площадке арт-кластера во время образовательного заезда "Арт-маркет".
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