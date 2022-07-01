Ведущий проекта "Сортировочная" принял участие в работе арт-школы экологии на "Тавриде"

Фото: vk.com/lorerrrrr

Автор и ведущий медиапроекта "Сортировочная", ведущий телеканала Москва 24, экопрактик Борис Лорер на площадке арт-школы экологии на "Тавриде" рассказал участникам о развитии этой сферы в жизни и появлении таких профессий, как экоинспектор, экоконсультант и экоблогер.

"Сейчас формируется новая культура – отношения к окружающей среде и обращения с отходами. По сути, это культура отношений с любой материальной вещью, к которой мы прикасаемся. Но нужно понимать, что это долгий и сложный процесс, путь через сомнения людей и перестройку всей системы", – отметил Лорер.

При этом, по его словам, по всей стране накоплено 52 миллиарда тонн различных отходов.

"На каждого россиянина приходится 350 тонн мусора, примерно по 55 пять слонов на каждого. И плюс 400 килограммов в год каждый из нас добавляет в эту кучу", – уточнил эксперт.

В рамках арт-школы работает эколаборатория с техникой для полного цикла переработки вторичных полимеров, а также создания продукции и аксессуаров. Помимо этого, участники в районе Судака проведут уборку дороги, ведущую к музею-заповеднику "Новый свет".

Также лучшие проекты выйдут за пределы арт-школы и будут реализованы в регионах, а итогом работы станет постановка "В движении", в рамках которой экологи, урбанисты и биохимики создадут реквизит из переработанного сырья.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что более миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора. По его словам, это на 18% больше предыдущего показателя.

