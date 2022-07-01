Ведущий проекта "Сортировочная" принял участие в работе арт-школы экологии на "Тавриде"

Фото: vk.com/lorerrrrr
Автор и ведущий медиапроекта "Сортировочная", ведущий телеканала Москва 24, экопрактик Борис Лорер на площадке арт-школы экологии на "Тавриде" рассказал участникам о развитии этой сферы в жизни и появлении таких профессий, как экоинспектор, экоконсультант и экоблогер.
"Сейчас формируется новая культура – отношения к окружающей среде и обращения с отходами. По сути, это культура отношений с любой материальной вещью, к которой мы прикасаемся. Но нужно понимать, что это долгий и сложный процесс, путь через сомнения людей и перестройку всей системы", – отметил Лорер.
При этом, по его словам, по всей стране накоплено 52 миллиарда тонн различных отходов.
"На каждого россиянина приходится 350 тонн мусора, примерно по 55 пять слонов на каждого. И плюс 400 килограммов в год каждый из нас добавляет в эту кучу", – уточнил эксперт.
В рамках арт-школы работает эколаборатория с техникой для полного цикла переработки вторичных полимеров, а также создания продукции и аксессуаров. Помимо этого, участники в районе Судака проведут уборку дороги, ведущую к музею-заповеднику "Новый свет".
Также лучшие проекты выйдут за пределы арт-школы и будут реализованы в регионах, а итогом работы станет постановка "В движении", в рамках которой экологи, урбанисты и биохимики создадут реквизит из переработанного сырья.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что более миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора. По его словам, это на 18% больше предыдущего показателя.
"Сортировочная": загрязнение воздуха убивает 7 млн человек в год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: