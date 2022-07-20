Звезду с именем Игоря Матвиенко открыли на "Тавриде"

Фото: пресс-служба "Таврида.АРТ"

Звезду с именем композитора и продюсера Игоря Матвиенко в основании арт-объекта "Маяк" открыли на "Тавриде" в Крыму. Церемония прошла на площадке арт-кластера во время образовательного заезда "Арт-маркет".

Заложение звезды и капсулы с посланием будущим поколениям стало традицией для известных деятелей культуры и искусства, обладателей премии "Легенды Тавриды". Матвиенко получил премию в 2021 году за работу с молодыми творцами арт-кластера. Кроме того, лучшие резиденты "Тавриды" не раз получали возможность бесплатного обучения в Музыкальной академии Игоря Матвиенко.

"У меня есть два артиста, которым при жизни поставили памятники, – Николай Расторгуев и Андрей Григорьев-Апполонов. Думаю они в этот момент испытывали такие же ощущения, что и я сейчас: удивительно понимать, что звезда и послание останутся будущим потомкам", – рассказал Матвиенко.

Он также поведал, что обычно у публики на первом плане фигурируют певцы, а не продюсеры. Из-за этого, как признался Матвиенко, ему непривычно быть в центре события.

Ранее в основание арт-объекта заложили звезды Игоря Крутого, Юрия Башмета. Обладателями премии также являются кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, искусствовед Ольга Свиблова. Олег Табаков и Владимир Меньшов были удостоены премии посмертно.

Ранее сообщалось, что в Крыму завершился первый заезд нового образовательного сезона "Тавриды". По его итогам на пляже ракета состоялось масштабное фолк-шоу "Кириллица", подготовленное пятью школами арт-кластера: народного искусства, русского языка и литературы, IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна.

