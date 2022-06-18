В Крыму завершился первый заезд нового сезона "Тавриды"

18:37
Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
В Крыму завершился первый заезд нового образовательного сезона "Тавриды". По его итогам на пляже ракета состоялось масштабное фолк-шоу "Кириллица", подготовленное пятью школами арт-кластера: народного искусства, русского языка и литературы, IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна.
Всего на заезд приехали 430 творцов из 73 регионов России, а также ЛНР и ДНР. С 12 июня они успели написать иконы, изучить историю кириллицы и заняться каллиграфией, разработать афиши и придумать новые сказки народов россии. Последние легли в основу финального спектакля, которые был призван показать многообразие культуры России.
Кроме того, в рамках заезда состоялась выездная экспедиция, участники которой собрали и оцифровали данные об объектах нематериального культурного наследия полуострова. Также в ходе "Кириллицы" молодыми творцами был создан сайт, представляющий из себя цифровой двойник заезда.
В рамках заезда состоялся и Всероссийский конкурс молодежных проектов. Экспертная комиссия по его итогам присудила гранты на общую сумму 3 миллиона рублей семи участникам из Башкортостана, Тульской и Омской областей, Алтая и других регионов.
Как отмечают организаторы арт-кластера, они ставили перед собой задачу объяснить участникам, что забота о материальном наследии важна для того, чтобы не забыть свою историю.
Ранее в Росмолодежи рассказали, что в Крыму создадут туристско-образовательный кластер "Таврида.АРТ". Проект призван решить целый комплекс задач, в частности, привлечь креативный и интеллектуальный потенциал молодых россиян в реализацию проектов и программ развития РФ.
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