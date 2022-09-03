"Раскрывая тайны звезд": во имя любви

Любимыми называют тех, к кому тянется душа, кем заняты мысли, с кем рядом прекраснее жизнь и легче переносятся все тяготы и невзгоды. Но любовь часто жертвенна, поэтому ради любимых, человеку нередко приходится отказываться от многого, а иногда и от самого дорогого. Для того, чтобы сохранить любовь, люди готовы на многое: посвятить возлюбленным свое время, оказать поддержку, а порой рискнуть собственным комфортом и благополучием. Ведь, когда любишь по-настоящему, то и не ждешь ничего взамен.

На что способен человек ради любви – узнаете в программе "Раскрывая тайны звезд".