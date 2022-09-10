Москвичам рассказали о погоде в субботу

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В субботу, 10 сентября, в Москве ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом температура воздуха в столице составит 15–17 градусов, а в Подмосковье – 12–17 градусов. Прогнозируется слабый ветер.

Атмосферное давление будет на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о заморозках с 9 по 11 сентября. Ожидаются заморозки с температурой от -2 до 0 градусов, предупредили в МЧС.

