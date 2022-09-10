Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

10:22

Среди участников ДЭГ разыграли первые 50 авто в рамках акции "Миллион призов"

обществовыборы-2022

Фото: Москва 24

В эфире телеканала Москва 24 в рамках акции "Миллион призов" состоялся первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в столице.

В розыгрыше приняли участие чуть больше 1,5 миллиона человек, которые проголосовали накануне до 20:00. Всего в субботу было разыграно 50 машин и 380 тысяч пакетов баллов. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел.

Всех победителей оповестят с помощью SMS-сообщений, однако проверить выигрыш можно и самостоятельно: для этого потребуется ввести свой код участника на портале ag-vmeste.ru. Активировать код при наличии выигрыша необходимо до 26 сентября. Обменять полученные баллы на промокоды нужно будет до 14 декабря этого года, а потратить – до 15 декабря.

Как рассказал глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, инициатива проведения акции принадлежит столичному бизнесу, ее цель – поднятие экономики города и помощь москвичам. В этом году в ней участвуют 80 благотворительных организаций, порядка 100 компаний и объектов культуры.

Еще два розыгрыша призов состоятся 11 и 12 сентября. Суммарно за три дня планируется разыграть больше 600 тысяч подарков, в том числе 100 автомобилей. Призовые баллы позволят москвичам оплатить покупки в магазинах или аптеках, потратить их на посещение ресторана, музеев или театров.

Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Принять участие в них могут жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Голосование будет организовано только для жителей Троицка.

В первый день выборов в Москве онлайн проголосовало более миллиона человек

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать