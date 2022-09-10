Среди участников ДЭГ разыграли первые 50 авто в рамках акции "Миллион призов"

Фото: Москва 24

В эфире телеканала Москва 24 в рамках акции "Миллион призов" состоялся первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в столице.

В розыгрыше приняли участие чуть больше 1,5 миллиона человек, которые проголосовали накануне до 20:00. Всего в субботу было разыграно 50 машин и 380 тысяч пакетов баллов. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел.

Всех победителей оповестят с помощью SMS-сообщений, однако проверить выигрыш можно и самостоятельно: для этого потребуется ввести свой код участника на портале ag-vmeste.ru. Активировать код при наличии выигрыша необходимо до 26 сентября. Обменять полученные баллы на промокоды нужно будет до 14 декабря этого года, а потратить – до 15 декабря.

Как рассказал глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, инициатива проведения акции принадлежит столичному бизнесу, ее цель – поднятие экономики города и помощь москвичам. В этом году в ней участвуют 80 благотворительных организаций, порядка 100 компаний и объектов культуры.

Еще два розыгрыша призов состоятся 11 и 12 сентября. Суммарно за три дня планируется разыграть больше 600 тысяч подарков, в том числе 100 автомобилей. Призовые баллы позволят москвичам оплатить покупки в магазинах или аптеках, потратить их на посещение ресторана, музеев или театров.

Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Принять участие в них могут жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Голосование будет организовано только для жителей Троицка.

