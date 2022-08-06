"Откройте, Давид": Семья Никулиных

Давид Виннер провел день в московском цирке на Цветном бульваре.

Куда из фразы Ленина "о важнейшем из искусств" пропал цирк? Почему артисты должны зрителей не только удивлять и радовать, но и немного пугать? Существует ли среди цирков конкуренция и из-за чего номера артистов блокирует тик-ток? Как создавался спектакль к 100-летию Никулина и почему на сегодняшний день это лучшее и самое трогательное шоу в Москве?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".