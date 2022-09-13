РПЦ за рубежом выбрала главой епископа Манхэттенского Николая

Фото: patriarchia.ru

Русская православная церковь за рубежом утвердила главой епископа Манхэттенского Николая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЦЗ.

Уточняется, что избрание прошло во вторник, 13 сентября, в Знаменском соборе Нью-Йорка. Решение принималось Архиерейским Собором.

В РПЦЗ уточнили, что соответствующий документ будет направлен патриарху Кириллу. Само вступление в чин пройдет 18 сентября в Знаменском соборе.

Ранее сообщалось, что РПЦ намерена регламентировать практику изгнания бесов. Отмечалось, что обряд экзорцизма сможет совершать только священник или епископ, получивший на это благословение правящего архиерея.

В свою очередь, директор Института христианской психологии, православный священник Андрей Лоргус уточнял, что примерно 1% верующих в России обращаются в церковь с просьбой об изгнании бесов. По его словам, изгнание бесов – это церковная практика, которая будет существовать всегда.