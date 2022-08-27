Камень храма Вознесения Господня заложили в Бачурине

Сегодня в Бачурине заложили камень нового храма Вознесения Господня. Его возведут в поселении Сосенское в Коммунарке. Освящение святыни провел митрополит Каширский Феогност.

Основной храм спроектирован на 720 человек. А на подвальном этаже будет расположен малый храм на 300 прихожан с крестильной и служебными помещениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

