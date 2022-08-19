Роспотребнадзор запретил купаться в Путяевском пруду в парке "Сокольники"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Управление Роспотребнадзора по столице запретило купаться в зоне отдыха "Путяевский пруд № 1" в парке "Сокольники", сообщает Агентство "Москва".

"С 19 августа в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно <...> запрещено купание в зоне отдыха "Путяевский пруд № 1" (ВАО)", – указали в ведомстве.

Ограничение является временным и установлено "до получения удовлетворительных результатов" анализа.

В Роспотребнадзоре уточнили, что горожанам доступно купание в шести зонах отдыха, а именно "Серебряный Бор – 2" и "Серебряный Бор – 3" в СЗАО, "Большой городской пруд" и "Школьное озеро" (ЗелАО), "Озеро Мещерское" (ЗАО) и "Тропарево" (ЮЗАО).

Ранее Роспотребнадзор также запретил купание в зоне отдыха "Озеро Черное" в Зеленограде из-за неудовлетворительного качества воды.