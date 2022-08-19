Москвичам запретили купаться в "Озере Черном" в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Роспортебнадзор запретил купание в зоне отдыха "Озеро Черное" в Зеленограде из-за неудовлетворительного качества воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зоне отдыха "Озеро Черное" (ЗелАО)", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в зоне отдыха установлены знаки, которые информируют о запрете купания.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор установил запрет на купание в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе Москвы. Запрет был установлен в связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям.

Кроме того, зону отдыха "Озеро Белое" также внесли в список запрещенных для купания. На территории зоны отдыха установили соответствующие знаки.