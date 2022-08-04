Москвичам запретили купаться в зоне отдыха "Тропарево"

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Роспотребнадзор установил запрет на купание в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям закрыта зона отдыха "Тропарево" (ЮЗАО). Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в Москве установлен запрет на купание на 7 территориях для отдыха.

Уточняется, что зону отдыха "Озеро Белое" также внесли в список запрещенных для купания. На территории зоны отдыха установили соответствующие знаки.

Для купания остаются открытыми девять зон отдыха, среди которых "Левобережье", "Путяевский пруд № 1", "Озеро Мещерское", "Серебряный Бор – 2", "Серебряный Бор – 3", "Тропарево", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Озеро Черное".

Ранее лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев посоветовал россиянам использовать при купании специальные беруши. Они помогут избежать возникновения отита ныряльщика, причиной развития которого в том числе являются бактерии и микроорганизмы, содержащиеся в воде.