Около 4,5 тыс роботических операций провели в Москве за 4 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за последние четыре года провели около 4 500 малоинвазивных роботохирургических вмешательств. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что роботические комплексы расширяют возможности врачей. Вместе с тем такие вмешательства малотравматичны, что позволяет пациентам быстрее восстанавливаться.

"Доступность и количество таких современных медицинских вмешательств в столице постоянно растет. Это стало возможным благодаря закупкам новейшего оборудования, а также постоянному повышению профессиональных компетенций столичных врачей", – отметила Ракова.

По ее словам, расширяются и сферы применения роботических комплексов. Технологию активно применяют в абдоминальной, торакальной хирургии, онкологии, гинекологии, проктологии. Она добавила, что с начала года в Москве выполнили свыше 800 операций, что превысило показатели 2019 года.

В общей сложности в столичных медучреждениях установлено шесть комплексов Da Vinci. Устройства есть в больницах имени С. П. Боткина и С. И. Спасокукоцкого, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова и городской клинической больнице № 31.

Аппарат состоит из двух блоков. За одним находится оператор, который управляет медицинскими инструментами, установленными на втором блоке. При этом врач видит оперируемый участок с высокоточным увеличением.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года пациентам городских стационаров, а также москвичам в федеральных и частных центрах было проведено более 90 тысяч операций с использованием высоких технологий. По словам Раковой, в столице за первые шесть месяцев текущего года чаще всего оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь по таким профилям, как "сердечно-сосудистая хирургия" – 20 867 случаев, "травматология и ортопедия" – 19 883 случая, "онкология" – 16 906 случаев.

