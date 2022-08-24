Доступность высокотехнологичной помощи в Москве за три года выросла почти на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За первые шесть месяцев 2022 года пациентам городских стационаров, а также москвичам в федеральных и частных центрах было проведено более 90 тысяч операций с использованием высоких технологий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице за первые шесть месяцев текущего года чаще всего оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь по таким профилям, как "сердечно-сосудистая хирургия" – 20 867 случаев, "травматология и ортопедия" – 19 883 случая, "онкология" – 16 906 случаев.
Кроме того, более пяти тысяч случаев от общего объема помощи с использованием высоких технологий приходится на профиль "нейрохирургия", уже проведено свыше 8,5 тысячи офтальмологических операций.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года московские медучреждения получили свыше 10 тысяч единиц оборудования. По словам Раковой, новая техника поставляется как в медучреждения после капитального ремонта, так и в только построенные объекты. При этом до конца года собираются поставить в медицинские организации еще 11,7 тысячи единиц оборудования.
Ракова уточнила, что вся техника закупается заблаговременно и с зафиксированным сроком поставки, который приходится максимально близко к введению в эксплуатацию новых или отремонтированных учреждений.
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