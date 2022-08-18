Более 10 тыс единиц оборудования поставлено в медорганизации Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала текущего года московские медучреждения получили свыше 10 тысяч единиц оборудования, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"Городские медицинские организации не испытывают какого-либо дефицита оборудования. Только с начала года столичные стационары и поликлиники получили свыше 10 тысяч единиц техники. Из них 176 единиц – "тяжелое" диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований – КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов C и U-дуга и многое другое", – отметила заммэра.

По ее словам, новая техника поставляется как в медучреждения после капитального ремонта, так и в только построенные объекты. При этом до конца года собираются поставить в медицинские организации еще 11,7 тысячи единиц оборудования.

Ракова уточнила, что вся техника закупается заблаговременно и с зафиксированным сроком поставки, который приходится максимально близко к введению в эксплуатацию новых или отремонтированных учреждений.

Ранее сообщалось, что еще три поликлиники открыли в Москве после капремонта. Отмечалось, что теперь в обновленных зданиях почти 100 тысяч пациентов районов Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино будут получать качественную и доступную медпомощь.

В рамках проведения ремонта также были благоустроены и территории рядом с медучреждениями. Так, пешеходные и транспортные потоки были разделены, организованы места для отдыха, обустроены парковки для велосипедов и самокатов, а также игровые зоны для детей.

