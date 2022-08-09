Собянин поручил ускорить реконструкцию детской поликлиники в районе Левобережный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по комплексной реконструкции детской поликлиники № 133 на Смольной улице на севере Москвы могут завершиться раньше, чем планировалось – в I квартале 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин, который проинспектировал процесс работ в здании.

"Занимаемся реконструкцией поликлиник. Тяжелый, конечно, процесс, потому что приходится отселять персонал, детишек с этой детской поликлиники и направлять в другую – соседнюю. Неудобства в течение почти года, но потом получится новая современная клиника. Мы запустим по плану в I полугодии следующего года, но, может, в I квартале уже сделаем", – сказал мэр Москвы.

По словам градоначальника, работы представляют собой не просто ремонт старого здания, а возведение новой поликлиники на прежнем месте. Собянин пояснил, что медучреждение оснастят современным медицинским оборудованием и новыми лифтами.

"Сделаем как можно быстрее, но при этом, конечно, не должно пострадать качество", – отметил он.

В мэрии уточнили, что реконструкция детской поликлиники № 133 в Левобережном районе началась в апреле 2022 года. Проект предусматривает перестройку и перепланировку корпуса в соответствии с новым городским стандартом. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории.

В результате обновления оборудования врачи смогут проводить современные виды диагностики. К настоящему моменту процесс реконструкции завершен на 40%.

Ранее сообщалось, что все столичные детские поликлиники теперь используют только электронные медкарты. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, электронные медкарты облегчили врачам процесс поиска ранее поставленных диагнозов, ведь в них вся информация о пациенте представлена в удобном структурированном формате.

