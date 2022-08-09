Все детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты

Все детские поликлиники перешли исключительно на электронные медицинские карты. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Старые карты переедут на хранение в Главархив, а помещения, где их раньше складывали, теперь будут использовать для отдыха и развития врачей. В освободившемся помещении будет возможность проводить вебинары, консультации со специалистами, обсуждение научных проектов. Также там будет все необходимое оборудование с выходом в Сеть и с доступом к мировым научным базам данных.

Вздохнуть спокойно теперь могут и родители, которым раньше, перед приемом врача, приходилось идти за картой в регистратуру или искать ее по кабинетам пройденных ранее специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.