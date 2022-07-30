Турция значительно увеличила экспорт товаров в Россию на фоне санкций – СМИ

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Турция в июне текущего года значительно увеличила экспорт товаров в Россию на фоне санкций Запада. Рост составил 46% по сравнению с июнем прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.
В материале говорится, что объем ввозимой из этой страны продукции вырос также на 52% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 791,4 миллиона долларов.
Согласно данным торговой базы ООН Comtrade, такой июньский показатель турецкого экспорта последний раз фиксировался минимум в 2010 году, отмечается в статье.
Уточняется, что рост экспорта наблюдается в поставках персиков, черешни, автомобилей, оборудования и комплектующих.
Таким образом, Турция может занять четвертое место в списке крупнейших стран-экспортеров в Россию, если снижение уровня экспорта товаров из стран Европы на фоне санкций будет продолжено, подчеркивается в материале.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отношение западных политиков к президенту России Владимир Путину не красит их.
До этого в The New York Times написали о том, что действия президента Турции в отношении России сводят с ума американского президента Джо Байдена. Автор статьи Майкл Кроули высказал мнение, что это связано с турецкой политикой, которая расходится с повесткой западных стран.
Обозреватель напомнил об угрозах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также о его поездке в Тегеран на встречу с президентами Ирана и России. По словам Кроули, такие действия не просто противоречат западной политике против России, но и разрушает нарратив НАТО об изолированных Иране и РФ.
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