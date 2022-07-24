Шаги Эрдогана в отношении РФ сводят с ума Байдена – СМИ

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Действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении России сводят с ума американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает газета The New York Times.

Автор статьи Майкл Кроули высказал мнение, что это связано с турецкой политикой, которая расходится с повесткой западных стран.

"Эрдоган – вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу", – приводятся в материале слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

Обозреватель напомнил об угрозах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также о его поездке в Тегеран на встречу с президентами Ирана и России. По словам Кроули, такие действия не просто противоречат западной политике против России, но и разрушает нарратив НАТО об изолированных Иране и РФ.

Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд заявил, что поездка Владимира Путина в Тегеран сулит неприятностями для Запада. Аналитик считает, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.

