Ускоритель нейтронов для лечения рака могут запустить в РФ в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Запуск первого в России ускорительного источника нейтронов, предназначенного для лечения онкологии, может состояться в Москве в начале 2025 года. Об этом в ходе форума "Технопром" рассказал замдиректора Института ядерной физики имени Будкера СО РАН Петр Багрянский.
"Изначально за 2022 год должны были изготовить эту машину, испытать ее в конце этого года на нашей площадке, а дальше поставить в центр онкологии имени Блохина и там запустить. <...> Случились санкции, и мы пошли по пути самостоятельного создания", – цитирует его РИА Новости.
По словам Багрянского, сейчас институт ведет работы по созданию аппарата за свой счет, поскольку имеются проблемы с финансированием проекта. Тем не менее специалисты постараются организовать процесс так, чтобы сдвиг сроков запуска не превышал год, подчеркнул он.
Отмечается, что принцип работы ускорителя нейтронов основан на методике бор-нейтронозахватной терапии. Она позволяет избирательно уничтожать клетки злокачественных опухолей посредством накопления в них изотопа бор-10.
Ранее стало известно, что российские специалисты разрабатывают программное обеспечение, позволяющее врачам определять рак по запаху человека. Специальное устройство будет имитировать человеческий нос: аппарат будет втягивать воздух и с помощью специального блока датчиков анализировать запах.
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