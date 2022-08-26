"Интервью": Александр Кибовский – о работе столичных кинотеатров

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, как работают обновленные районные кинотеатры. Стал ли репертуар кинотеатров более разнообразным с уходом больших блокбастеров?

Сколько москвичей ходят в кино? Подробнее – в программе "Интервью".