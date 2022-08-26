Особым гостем фестиваля "Спасская башня" станет большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы

Юбилейный 15-й военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проведут в Москве с 26 августа. В 2022 году акцент в географии участников сменился с Европы на другие континенты – Азию и Африку.

Особым гостем фестиваля станет большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы. Его зрители увидят в первый день фестиваля. Кроме того, в программе заявлены оркестры из Египта, Таиланда и Индии.

Стоит напомнить, что на ряде улиц в районе Кремля ограничено движение. Также там нельзя будет парковаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.