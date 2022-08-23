Минкультуры РФ дополнительно профинансирует 13 отечественных фильмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство культуры РФ отобрало 13 фильмов, создателям которых будет оказана дополнительная финансовая поддержка. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что всего в рамках конкурсного отбора были рассмотрены 34 заявки. Речь идет о картинах, съемки которых были приостановлены из-за антироссийских санкций.
"Из 34 заявок выбрали 13 фильмов. Им будет оказана дополнительная поддержка, еще шесть проектов – в резервном списке", – говорится в публикации.
Господдержку получат такие картины, как "Девка-баба", "Наводнение", "Свободное падение", "Яша и Леонид Брежнев", "Три минуты молчания", "За нашим домом сад", "Крецул", "Агния", "Белой дороги!", "Чувства Анны", "Каникулы", "Под куполом" и "Джонджоли".
Ранее глава объединенной киносети "Формула кино" и "Синема Парк" Алексей Васянин заявил, что ситуация в российском кинопрокате сегодня гораздо хуже, чем была в пандемию коронавируса. По его словам, отрасли сейчас необходимо около 6–10 миллиардов рублей помощи – это поможет предприятиям не обанкротиться.
Старые зарубежные фильмы начали исчезать из библиотек онлайн-кинотеатров
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