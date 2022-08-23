Глава "Формулы кино" заявил об ухудшении ситуации в российском прокате

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Ситуация в российском кинопрокате гораздо хуже, чем была в пандемию коронавируса, заявил глава объединенной киносети "Формула кино" и "Синема Парк" Алексей Васянин в разговоре с РБК.

Он отметил, что сейчас в киноиндустрии нет информации, будут ли транслироваться зарубежные фильмы в РФ. Так, во время локдауна, рассказал Васянин, было понятно, что снятые фильмы выйдут на экранах после улучшения ситуации.

"Во-вторых, в пандемию нам была оказана финансовая помощь, пусть и не в первую волну", – сообщил он.

По его словам, предпринимателям, занимающимся кинопрокатом, сейчас необходимо около 6–10 миллиардов рублей. Эта сумма поможет не обанкротиться.

"Если учитывать, что производственный цикл фильма составляет полтора года, чтобы продюсеры успели отснять и представить фильмы на выделенную им субсидию 14,5 миллиарда, то чуть больше", – рассказал Васянин.

Ранее стало известно, что компания IMAX запретила свой формат в российских кинотеатрах. Васянин отметил, что, несмотря на то что оборудованием в кинотеатрах владеет РФ, разрешение на его эксплуатацию необходимо запрашивать у канадской корпорации.

Теперь из-за запрета, установленного IMAX, в российских кинотеатрах не смогут показывать отечественные фильмы "Движение вверх" и "Сталинград", поскольку их демонстрация предполагает использование оборудования канадской компании, сообщил предприниматель.

