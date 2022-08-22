"Кинопоиск" опроверг информацию об исчезновении сериалов BBC

Фото: кадр из сериала "Улица потрошителя"; режиссер – Энди Уилсон, Том Шенклэнд, Энтони Бирн; производство – BBC Television Centre, Element Pictures, Irish Film Board, Look Out Point, Tiger Aspect Productions
Сервис "Кинопоиск" заявил, что информация о пропаже сериалов BBC с платформы является недостоверной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Пользователи подписки по-прежнему могут смотреть популярные сериалы, среди которых – "Доктор Кто", "Вызовите акушерку", "Будет больно" и другие, уточнили представители платформы.
"Сейчас по части зарубежного контента продление прав действительно занимает больше времени, и часть контента выпадает, но одновременно выходят знаковые и ожидаемые зарубежные новинки", – объяснили в пресс-службе.
Ранее представители BBC также прокомментировали пропажу некоторых фильмов и сериалов. Там отметили, что корпорация прекратила лицензирование контента для пользователей из РФ.
Кроме того, отмечалось, что на "Кинопоиске" скоро появится новый сериал от HBO "Дом Дракона" – приквел "Игры престолов".
До этого сообщалось, что приложение онлайн-кинотеатра Okko исчезло из AppStore. Специалисты платформы отмечали, что американская компания не давала комментариев, касающихся удаления приложения.
Представители Okko добавили, что более 15% аудитории сервиса пользуются приложением с помощью мобильных устройств.
Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые релизы
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