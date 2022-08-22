BBC объяснила исчезновение популярных сериалов из "Кинопоиска"

Фото: кадр из сериала "Улица потрошителя"; режиссер – Энди Уилсон, Том Шенклэнд, Энтони Бирн; производство – BBC Television Centre, Element Pictures, Irish Film Board, Look Out Point, Tiger Aspect Productions
В британской компании BBC ответили, почему на платформе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" больше недоступны некоторые сериалы. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что на сервисе уже нельзя посмотреть:
В свою очередь, на "Кинопоиске" пользователей предупреждают, что некоторые сериалы и фильмы исчезают из-за того, что у компании истекли подписные права.
"Мы стремимся продлевать их, но, к сожалению, не можем гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдет", – говорится на сайте.
Однако зрители онлайн-кинотеатра по-прежнему могут смотреть следующие сериалы от BBC:
Ранее из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы и сериалы, несмотря на заявления сервисов, что западные санкции будут затрагивать только новые релизы. Так, в "Кинопоиске" стали недоступны трилогия "Властелин колец", фильмы "Интерстеллар", "Маска", "1+1", а также сериалы "Клон" и "Друзья".
В компании прокомментировали эту ситуацию, пояснив, что договоры, заключенные с правообладателями картин, имеют определенный срок. Их продление в нынешних условиях стало занимать больше времени. Там добавили, что недоступной временно остается лишь небольшая часть каталога. При этом компания ведет переговоры о продлении прав и намерена расширять библиотеку.
Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые релизы
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