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Культура

10:37

BBC объяснила исчезновение популярных сериалов из "Кинопоиска"

культуракино

Фото: кадр из сериала "Улица потрошителя"; режиссер – Энди Уилсон, Том Шенклэнд, Энтони Бирн; производство – BBC Television Centre, Element Pictures, Irish Film Board, Look Out Point, Tiger Aspect Productions

В британской компании BBC ответили, почему на платформе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" больше недоступны некоторые сериалы. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что на сервисе уже нельзя посмотреть:

  • "Улицу потрошителя";
  • "Мисс Марпл";
  • "Войну и мир";
  • "Гордость и предубеждение".

"Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей", – сообщили в BBC.

В свою очередь, на "Кинопоиске" пользователей предупреждают, что некоторые сериалы и фильмы исчезают из-за того, что у компании истекли подписные права.

"Мы стремимся продлевать их, но, к сожалению, не можем гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдет", – говорится на сайте.

Однако зрители онлайн-кинотеатра по-прежнему могут смотреть следующие сериалы от BBC:

  • "Доктор Кто";
  • "Пустая корона";
  • "Тюдоры";
  • "Мерлин";
  • "Убивая Еву";
  • "Дареллы";
  • "Вызовите акушерку";
  • "Детективы из Челси";
  • "Будет больно" и десятки других".

Кроме того, отмечается, что на платформе скоро появится новый сериал от HBO "Дом Дракона" – приквел "Игры престолов".

Ранее из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы и сериалы, несмотря на заявления сервисов, что западные санкции будут затрагивать только новые релизы. Так, в "Кинопоиске" стали недоступны трилогия "Властелин колец", фильмы "Интерстеллар", "Маска", "1+1", а также сериалы "Клон" и "Друзья".

В компании прокомментировали эту ситуацию, пояснив, что договоры, заключенные с правообладателями картин, имеют определенный срок. Их продление в нынешних условиях стало занимать больше времени. Там добавили, что недоступной временно остается лишь небольшая часть каталога. При этом компания ведет переговоры о продлении прав и намерена расширять библиотеку.

Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые релизы

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