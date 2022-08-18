Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые релизы

Фото: кадр из фильма "Интерстеллар"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Legendary Pictures, Lynda Obst Productions, Paramount Pictures, Syncopy, Warner Bros. Pictures

Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы и сериалы, несмотря на заявления сервисов, что западные санкции будут затрагивать только новые релизы. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Так, по информации издания, в "Кинопоиске" стали недоступны трилогия "Властелин колец", фильмы "Интерстеллар", "Маска", "1+1", а также сериалы "Клон" и "Друзья".

В компании прокомментировали эту ситуацию, пояснив, что договоры, заключенные с правообладателями картин, имеют определенный срок. Их продление в нынешних условиях стало занимать больше времени.

"Проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны", – пояснили в "Кинопоиске".

Там добавили, что недоступной временно остается лишь небольшая часть каталога. При этом компания ведет переговоры о продлении прав и намерена расширять библиотеку.

В других российских видеосервисах сообщили, что некоторые контракты с иностранными студиями не будут продлены.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо в Минкультуры, в котором предложил разрешить показ в отечественных кинотеатрах зарубежных картин без согласования с их правообладателями. При этом последним будет предложено завести в РФ счета для получения процента с показа.

