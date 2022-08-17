Россия и Иран нарастят взаимодействие в сфере кинематографии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова провела встречу с замминистра культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Хазаи. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсудили укрепление связей двух государств в области музейного дела и кинематографии.

"Российско-иранское сотрудничество в сфере культуры является непрерывным и абсолютно приоритетным для нас. В качестве флагманов нашего взаимодействия стоит отметить музейную и кино- сферы", – заявила Манилова.

Иранские партнеры выдвинули предложения в области создания обменных кинофестивалей и форумов, а также в сфере развития проектов детско-юношеского кино.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области кинематографии между министерствами культуры РФ и Ирана.

Ранее сообщалось, что в конце июля Иран и Россия договорились о поставках авиаоборудования и техобслуживании. Страны также подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю.